كيندال جينر تخصع لجلسة تصوير بلوك أفريقي.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تصدرت النجمة والعارضة الأمريكية الشابة كيندال جينر غلاف مجلة Vogue Italia في عددها الجديد الصادر لشهر فبراير الجاري، وأجرت جلسة تصوير بإطلالات مميزة من تصميمات فلانتينو.

وظهرت العارضة العالمية البالغة من العمر 23 عاما، بلوك أفريقي حيث قامت بتقصير شعرها كما ظهرت بلون بشرة غامق، وتناولت في حوارها مع مجلة Vogue Italia، الحديث في موضوعات كثيرة عن سيدات هوليوود، وأزمة التحرش التي أصبحت قضية دولية.

وقالت العارضة الحسناء، إنها لم يسبق لها التعرض لموقف تحرش من قبل خلال عملها بمجال الأزياء ولكنها تؤيد حركة me too المطالبة بوقف التحرش نهائيا بهوليوود.

والجدير بالذكر أن من المنتظر أن تخوض كيندال جينر، لأول مرة تجربة تمثيل لها في عمل سينمائي مرتقب من إخراج بيتر جاكسون.

وكانت كيندال جينر، قد نشرت صورة لها قبل 10 سنوات، صدمت جمهورها، وجاء ذلك​ بعد أن خاضت تحدي العشر سنوات بطريقتها الخاصة مستغلةً إياه لإيصال رسالة بسبب معاناتها مع حب الشباب من قبل.

ونشرت النجمة العالمية نشرت صورتين قديمتين لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بدا فيهما وجهها مليء بحب الشباب وعلّقت بالقول: كنت أبلغ من العمر 13 عاماً وكنت أركض إلى البيت لأبكي حين كان الناس يحدّقون في بشرتي.