كيم كاردشيان وأخواتها يربحن 10 مليون دولار

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كسبت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة كيم كاردشيان، وأخواتها كورتني، وكلوي كاردشيان، مبلغ تخطى الـ 10 مليون دولار، وذلك في القضية التي رفعها بنات كاردشيان، على شركة التّسويق Hillair Capital Management في عام 2016، بسبب فشلها في تسويق خطّ مكياج الفتيات Kardashian Beauty.

وكان يتوجّب على الشركة دفع مبلغ 7.4 مليون دولار للفتيات، تعوضيًا عن فشلها في الالتزام ببنود العقد المُبرم بين الطّرفين، إلى جانب 3.2 مليون دولار فوائد، وذلك وفقا لموقع “TMZ”، الذي حصل على أوراق القضية.

وطالبتْ الفتيات في البداية، بتعويضٍ وصلتْ قيمته إلى 200 مليون دولار، بحجّة أنّ الشركة أضاعتْ عليهنّ فُرص ضخمة في سوق التّجميل، ولكن هذا القرار، جاء بعد صِراعٍ طويل، بين فتيات كاردشيان، وشركة هيلير.

ومن جانب شركة هيلير، فإنّها وعدت فتيات كاردشيان، بأنّها سترصد مبلغ 10 مليون دولار، وستضع كامل قُدراتها، لتوسعة بزنس كارداشيان، وبعد عامٍ من هذه الوعود، اكتشفتْ الفتيات، بأنّ الشّركة لا تملك حتّى أقلّ الإمكانيّات للتسويق لخطّ إنتاج ضخم، كالذي يمتلكنه.

وأدى هذا الأمر بعد ذلك الي أن فتيات كاردشيان، أصبحن يعملن بشكلٍ مُنفرد، لبِناء علامات تجارية، خاصّة بهنّ، فلدى كيم، خطّ المكياج KKW Beauty الذي حقّق أرباحًا، وصلتْ إلى 100 مليون دولار، كما تعاونتْ كلوي مؤخرًا، مع شركة Becca Cosmetics لإطلاق مجموعة حصرية من مُستحضرات التّجميل، إلى جانب صديقتها مَليكة، ولكن شقيقتهن الصغرى كان لها النصيب الأكبر من النجاح، حيث أسّست خطّ مكياج Kylie Cosmetics، إذْ شارفتْ أرباحه أنْ تصل إلى مليار دولار.