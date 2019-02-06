زيزى عادل تغني «الرجالة» فى عيد الحب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهت الفنانة والمطربة المصرية زيزى عادل من تسجيل أغنية “عاملي معلم” والتي غيرت اسمها إلى “الرجالة”، وهى من كلمات نادر صالح، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع أكرم عادل، وميكس ماستر ماهر صلاح ومن المقرر طرحها خلال فى عيد الحب، والذي يوافق يوم 14 فبراير.

وكانت زيزي قد طرحت مؤخراً أحدث أغانيها، والتي تحمل اسم “ضحكة مصطنعة” على موقع يوتيوب، والتى لا تكتفى زيزى بغنائها وإنما قامت أيضًا بكتابتها إلى جانب تلحينها بنفسها، بينما التوزيع قام به الموزع إيهاب سمير.

وكانت زيزى عادل، قد طرحت مؤخراً أحدث أغانيها، والتي تحمل اسم “ضحكة مصطنعة”، وذلك على موقع يوتيوب، والتى لا تكتفى زيزى بغنائها وإنما ألفت أيضاً كلماتها بجانب تلحينها، بينما تولى التوزيع إيهاب سمير.

وجاءت هذه الأغنية بعدما طرحت زيزى، أغنية “ابسط نفسك” فى وقت سابق من كلماتها وألحانها أيضاً عبر قناتها على يوتيوب، وتوزيع أسامة عبد الهادى ومحمد عاطف.

والجدير بالذكر أن الفنانة زيزى عادل كانت تعيش نشاطًا فنيًا كبيرًا خلال 2018، كما طرحت فى شهر مارس الماضى وتحديدا فى عيد الأم أغنية “ربنا يخليكى ليا” من كلماتها وألحانها، وتوزيع إيهاب سمير بالتزامن مع الاحتفالات بمناسبة عيد الأم حيث أهدتها إلى والدتها.