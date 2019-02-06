بعد انفصالهما.. زوج مريم حسين يحتفل بزفافه.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل، زوج الفنانة العراقية مريم حسين، بزفافه من فتاة أخرى، وذلك بشكل مفاجئ.

عارض الأزياء السعودي ظهر في مقطع الفيديو وهو يراقص عروسه ويقبل يدها ورأسها في حفل زفافهما، في حين حرص على عدم الكشف عن وجهها بشكل واضح.

وكانت الفنانة مريم حسين قد كشفت من قبل أن فيصل الفيصل لم يطلقها حتى الآن رغم أنهما منفصلين منذ فترة طويلة، وأنها ستقوم برفع قضية خلع ضده بعد خروجه من السجن إذا لم يصطلح.

حيث قالت: “عندما يخرج من السجن يمكن أن أبني موقفاً، من منطلق إذا اصطلح أو لم يصطلح، فإذا لم يصطلح سوف أرفع قضية، وإذا اصطلح وصار رجلاً فلن أفعل”.

وكان قد تم الإفراج عن زوج مريم، فيصل الفيصل، في شهر مايو الماضي، ويبدو أنهما لم يصطلحا، حيث أنها في شهر يوليو نشرت فيديو وهي تطلب من محاميها إنهاء إجراءات طلاقها من زوجها عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل.

وكشفت عن رغبتها في الزواج، بقولها: “وقالت: “إمتى تحضر لي ورقتي، عاوزة اتجوز”، إلا أنها عادت وأكدت أنها كانت تمزح.

يذكر أن مريم كانت قد صرحت من قبل أنه صدر ضد زوجها حكم بالسجن لمدة عام و 100جلدة وغرامة 30 ألف ريال، وذلك بتهمة الإساءة لسمعتها وسبها وقذفها، بالإضافة إلى زواجه منها بدون أخذ تصريح، نافية أن تكون هي من رفعت دعوى ضده.

يذكر أن مريم كانت قد صرحت من قبل أنه صدر ضد زوجها حكم بالسجن لمدة عام و100جلدة وغرامة 30 ألف ريال، وذلك بتهمة الإساءة لسمعتها وسبها وقذفها، بالإضافة إلى زواجه منها بدون أخذ تصريح، نافية أن تكون هي من رفعت دعوى ضده.