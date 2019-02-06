صلاح عبدالله يوجه رسالة للمخرج سامح عبدالعزيز بعد خروجه من السجن

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

وجه الفنان المصري صلاح عبدالله رسالة لصديقه المخرج سامح عبدالعزيز والذي خرج من السجن مؤخرا بعفو رئاسي بمناسبة عيد الشرطة.

صلاح نشر صورة له مع سامح عبر موقع «تويتر»، وعلق قائلا: “‏بحلاوة روحك بدرس خصوصي إبتدينا وكبرنا وفجرنا الكباريه وعملنا الفرح في الحارة..حمدالله عالسلامة ياموحة ياجميل قوي المخرج الرائع سامح عبدالعزيز».

الفنان المصري انضم مؤخرا لفريق عمل مسلسل «أبو جبل»، والذي من المقرر أن يتم عرضه في رمضان المقبل مع الفنان مصطفى شعبان.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في شهر فبراير الماضي بالحكم بحبس المخرج سامح عبد العزيز 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، في قضية حيازة مواد مخدرة.

المخرج المصري تلقى التهاني من قبل عدد من أصدقائه ومن بينهم الفنان شيكو، كما أعلن الفنان خالد الصاوي عبر حسابه الخاص وكتب: «سامح عبد العزيز راجع للسينما».

وكان آخر أعمال سامح عبد العزيز هو فيلم “سوق الجمعة” الذي عرض في أغسطس الماضي، وكان من بطولة عمرو عبد الجليل وصبري فواز وريهام عبدالغفور ودلال عبدالعزيز ومحمد لطفي وأحمد فتحي وقصة محمد الطحاوي وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان وإنتاج أيمن وأحمد عبد الباسط.