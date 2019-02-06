نجل إبراهيم يسري يحتفل بعيد ميلاد والدته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفل الفنان الشاب محمد يسري، نجل الفنان المصري الراحل إبراهيم يسري بعيد ميلاد والدته، عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

محمد نشر صورة له مع والدته، ووجه لها رسالة قال فيها إنه لا يستطيع ان يجد الكلام ليعبر عن مدى حبه لها أو كم تعني بالنسبة له، ووصفها بأنها ملهمته في كل يوم من أيام حياته والتي تعطيه القوة والطاقة للاستمرار.

نجل إبراهيم يسري أكمل رسالته وأكد أن كل شيء حققه في حياته أو سيحققه في المستقبل بفضل والدته التي تبذل قصارى جهدها حتى تجعله متوازن في دنيا صعبة، ووجه لها رسالة شكر، وتمنى لها الصحة والسعادة في سنواتها القادمة.

إبراهيم يسري من مواليد عام 1950، قدم عدد كبير من الأعمال الدرامية ومنها: «المال والبنون، ليالي الحلمية، هوانم جاردن سيتي، الليل وآخره، عصر الأئمة، ملك روحي، أبو حنيفة النعمان».

الفنان المصري رحل في إبريل عام 2015، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة دخل على إثرها إلى المستشفى، ووافته المنية هناك، وسببت وفاته صدمة كبيرة للوسط الفني وللفنان فاروق الفيشاوي بشكل خاص.