بعد خلع الحجاب.. هكذا ظهرت شهيرة في عزاء والد نهال عنبر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

حرصت الفنانة المصرية شهيرة على تأدية واجب العزاء في والد الفنانة نهال عنبر، والذي أقيم بمسجد الحامدية الشادلية بالمهندسين، بحضور عدد كبير من الفنانين.

شهيرة فاجأت الجمهور والحضور بطلتها خلال عزاء، حيث عادت مرة اخرى لارتداء الكاب، وذلك بعدما ظهرت من دونه مؤخرا برفقة الفنانة سهير رمزي.

الفنانة المعتزلة دافعت عن نفسها بعد الهجوم عليها بسبب خلع الحجب، وقالت إن التدين الحقيقي ليس في الحجاب فقط، وأن الأهم هو تغطية الجسد كله، وأنها مازالت على تدينها.

شهيرة قالت أيضا أنها لم تدعو لخلع الحجاب، كما أنها كانت برفقة سهير رمزي في تجمع خاص بالسيدات فقط، ولكنها فوجئت بحضور مصمم الأزياء هاني البحيري فالتقطت معه صورة، ولم تعرف أنه سيتم نشرها.

الفنانة المصرية قالت إنها مازالت على نفس إيمانها، ولكنها تخففت من الحجاب مع تقدمها في السن، وخاصة أنها لم تعد مطمع للرجال.

عزاء والد الفنانة نهال عنبر حضره منى زكي ووالدتها، ميرفت أمين، دلال عبدالعزيز، رجاء حسين، لقاء الخميسي، شيرين، وإيهاب فهمي، دنيا عبدالعزيز.