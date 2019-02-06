نهال عنبر تتلقى عزاء والدها بحضور فني كبير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

حرص عدد كبير من الفنانين على تأدية واجب العزاء في والد الفنانة المصرية نهال عنبر بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

العزاء حضره الفنانة منى زكي والتي جاءت بصحبة والدتها، والتي تربطها علاقة قوية بنهال عنبر، كما حضر الفنان إيهاب فهمي، والفنانة فيفي عبده، ومنة تيسير وخالتها الفنانة شهيرة ورانيا محمود ياسين.

وحرص على الحضور كذلك الفنان أشرف زكي، دلال عبدالعزيز، والفنانة ميرفت أمين، ندى بسيوني، لقاء الخميسي، وشيرين، والمخرج أشرف فايق، ودنيا عبدالعزيز.

العزاء أيضا شهد حضور الفنانة رجاء حسين، والتي ظهرت عليها علامات التقدم في السن وكانت في استقبالها الفنانة نهال عنبر التي شكرتها على الحضور.

والد نهال عنبر رحل في 3 فبراير مع أول يوم لتصوير مسلسلها الجديد «حكايتي»، مع ياسمين صبري، وتم تأجيل التصوير، وانهارت نهال في الجنازة التي شهدت حضور عدد قليل من الفنانين.

نهال نعت والدها وكتبت: «وداعًا أبي الحبيب الذي علمني الحياة والأخلاق والدين.. حتوحشني يا أغلى إنسان عندي في الدنيا.. أسألكم الفاتحة والدعاء».