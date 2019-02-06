النجمة التركية أمينة جولشن تحدد موعد زفافها إلى مسعود أوزيل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حددت الفنانة التركية أمينة جولشن تاريخ زفافها إلى حبيبها، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي ، مسعود أوزيل، وذلك بعد حوالي شهر على احتفالهما بخطبتهما يناير الماضي.

ملكة جمال تركيا السابقة وخطيبها اختارا يوم 6 يونيو المقبل ليكون تاريخ حفل زفافهما المرتقب، وقد كشفت مصادر مقربة من الثنائي عن بدء الفنانة التركية في تجهيز فستان زفافها الذي يصل تكلفته إلى نصف مليون ليرة تركية.

صادر صحفية كانت قد كشفت عن خطة الثنائي للاحتفال بزفافهما بثلاث حفلات في بلدان مختلفة، على أن يكون الأول في تركيا ويجمع أصدقائهما وأقاربهما، والثاني في ألمانيا مكان ولادة نجم نادي أرسنال الإنجليزي، أما الحفل الثالث، فستتم إقامته في السويد، حيث وُلدت العروس.

نجم أرسنال لن يمانع مواصلة خطيبته مهنتها في التمثيل، لكن أكدت تقارير صحفية أنه اشترط على حبيبته أن تعطيه السيناريو الذي تنوي الموافقة عليه حتى يقرأه ويبدي رأيه فيه، كما اشترط عليها عدم وجود أية مشاهد تقبيل في أعمالها المقبلة، خاصة وأنه قال في تصريح سابق: «وُلدت ونشأت في ألمانيا لكني تربّيت على العادات والأعراف التركية، وأمينة تدرك هذا جيداً».