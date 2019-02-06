بالفيديو .. حماقى ويسرا يرقصان على أغنية "واعمل إيه" .. وأصالة معجبه

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - محمد حماقى ويسرا يرقصان على أغنية "واعمل إيه" .. وأصالة معجبه

وسط جو من الفرحة والبهجه احتفل المطرب محمد حماقي بنجاح ألبومه الجديد "كل يوم من ده" مع صناع الألبوم،وسط حضور عدد من الفنانين والمطربين المصريين والعرب.

وعبر حماقى عن فرحته بنجاح الالبوم وقام بالرقص مع الفنانة يسرا، على أغنية "واعمل إيه".

وقد استطاع ألبوم "كل يوم من ده"، تصدر مواقع التواصل الاجتماعى، ومؤشرات البحث عبر جوجل، كما تصدر الألبوم تريند "يوتيوب" فى مصر، ووصلت نسبة مشاهدة الألبوم حتى الآن لأكثر من 40 مليون مشاهدة على "يويتوب".

p>وعلى جانب متصل أبدت الفنانة السورية أصالة نصري، إعجابها بأغنية "م البداية" للفنان محمد حماقي، وهي أحد أغاني ألبومه الجديد "كل يوم من ده".

ونشرت أصالة، فيديو من داخل منزلها بينما تستمع إلى الأغنية، وكتبت: "مو معقول شو حلوة أغنية حماقي غنا روعه مُتقن حسّاس وكلام ولحن خيالي والتّوزيع مو طبيعي قدّ ما بيحبس النّفس، ألّف مبروك ويسلم صوتك وحرصك على تقديم الجديد الحسّاس والمُبهر".

محمد حماقي هو مغني مصري وأحد أشهر المطربين على الساحة الغنائية العربية، وهو عضو من لجنة تحكيم MBCTheVoice بالموسم الرابع سنة 2018، وحائز علي جائزة “MTV EMAs” العالمية لأفضل مطرب عربي لعام 2010، وحائز أيضًا علي الأسطوانة البلاتينية لتحقيق ألبومه “خلص الكلام” على أعلى مبيعات في الشرق الأوسط لعام 2006.

ولِد محمد حماقي في القاهرة وتخرج من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، وفي يوليو 2011 تعرض محمد حماقي لأزمة قلبية مفاجئة ولكنه تعافى منها بعد أن خضع لعملية جراحية.

وتزوج محمد حماقي من نهلة الحاجري في 7 ديسمبر 2011، وهي من خارج الوسط الفني وانفصل عنها في يوليو 2014، وعاد إليها بعد سنتين من الانفصال، وفي 06 يونيو 2017 أنجبت زوجته نهلة طفلة سماها فاطمة.

وبدأت علاقة محمد حماقي بالغناء في عام 1997 عندما قدم أول أغانيه “الحلو يحب الحنية” في ألبوم غنائي بعنوان “لقاء النجوم 3” والذي شارك فيه المغني “محمد منير” و “حميد الشاعري” والمطربة المعتزلة “حنان”.

وصدرت للفنان محمد حماقي بعد ذلك عدة أغاني منفردة وعلى فترات متباعدة، في 2000 شارك حماقي في أوبريت “القدس هترجع لنا” والذي ساهم في معرفة الجمهور به.

وأصدر محمد حماقي ألبومه الغنائي الأول عام 2003 بعنوان “خلينا نعيش” بعد أن قدمه الموزع الموسيقى “طارق مدكور” للمنتج الفني “نصيف قزمان” صاحب شركة صوت الدلتا للإنتاج الفني والذي تحمس له كثيرَا، وحقق ألبوم حماقي نجاحًا كبيرًا.