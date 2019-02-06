خاص- حبيبة سعد رمضان تخذله على الهواء مباشرة

حلّ الفنان سعد رمضان ضيفاً ضمن برنامج “منا وجر” الذي يقدمه بيار رباط، عبر شاشة الـ mtv، حيث دخل الى الاستديو على وقع غناء الجمهور لأغنيته الجديدة “شو محسودين” التي تخطت الـ19 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

في البداية، روى “رمضان” قصة الاغنية التي عُرضت على بعض الفنانين منهم آدم وصابر الرباعي، ولكن “سعد” أكد لمدير اعماله السيد وسام المولى اصراره على الأغنية.

ولفت “سعد” أن الصعوبة بعد نجاح الأغنية تكمن بالاستمرارية في النجاح.

ووصف الحب في حياته بـ “الحلو كتير”، واشار الى أنه يعيش قصة حبّ منذ ثلاث سنوات واسم حبيبته “سمية” طبعَه وشماً على يده. وأن حبيبته من برج العقرب ويعتقد انه يحتاج الى خمس سنوات من العلاقة العاطفية كي يفهمان بعضهما البعض ويتخذ قرار الزواج.

وحول عدم نشر صوراً تجمعه مع حبيبته على مواقع التواصل، أكد انه عندما تصبح العلاقة رسمية لن يتردد بنشر الصور.

وكشف “سعد” الى أنه يملك منزلاً خاصاً الى جانب منزل العائلة.

وعن حديثه الدائم عن قريته وعائلته ألا يخاف ان يؤثر هذا الموضوع على نجوميته، قال “على العكس”. ولفت ان كل الذي مر به في حياته من تعب جعل منه سعد رمضان اليوم وأن أجمل شيء في الحياة ان يبدأ من الصفر وان يصل الى الهدف.

وعن جلسته التصويرية في منزله مع ادوات التنظيف، أكد أن السبب من وراء جلسة التصوير هذه كان ايصال رسالة اولاً ان الابداع لا يحتاج الى الكثير من المعدات والتقنيات.

وقام سعد رمضان خلال الحلقة بالاتصال بحبيبته عبر الهاتف عدة مرات ولكنها لم تجب على الاتصال. كما قام بجلسة تصوير مع “دمية” بعدة صور وبحركات مختلفة.

ولفت “رمضان” ان أغنية “انا لك على طول” للفنان عبد الحليم حافظ تعبّر عنه.

وانضم الى الحلقة، الشاب الكفيف رفيق ابو ريش، الذي أطل مع سعد رمضان وهو يغني اغنية “شو محسودين” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار سعد ان “رفيق” هو جاره في منطقة “برجا” ويعرفه منذ ولادته، وهو يتمتع بصوت جميل جداً. كما غنى مباشرة على الهواء أغنية خاصة له من كلمات والحان علي الاخرس. وأشار عن حلمه أن يصبح فناناً. كما غنى سعد اغنيته “الدني ام”.

وحول دعم سعد للمواهب الجديدة، قال “على قد ما بقدر”. ولفت انه خريج برنامج للهواة وعمل على نفسه. وأضاف انه يدعم الموهبة التي تستحق ومنها موهبة رفيق ابو ريش.

خلال الحلقة، قام سعد بالعديد من التحديات حيث وضع أغنية “شو محسودين” على لحن “طلعت يا محلا نورها”، كما وضع كلاماً مركباً على لحن اغنية “هدوني” للفنان علاء زلزلي.

وعن زيارة البابا فرنسيس الى الامارات، غنى “اعطنا ربي” و”الله اكبر”.

واختار الغناء للفنان حسين الجسمي “بحبك وحشتيني” وللفنانة شيرين عبدالوهاب اغنية “كيدا يا قلبي”.

وختم سعد رمضان الحلقة بغنائه أغنية “معزوم” (كلمات علي المولى والحان صلاح الكردي) التي هي من البومه الأخير “ما بعرف”.