من هم ضيوف “ديو المشاهير” هذا الاحد؟

Feb 06, 2019
يستقبل “ديو المشاهير” هذا الاحد، 10 شباط/فبراير الفنانين وهما ملحم رين، لارا اسكندر لأحياء البرايم الحادي عشر من البرنامج الترفيهي، الذي يعرض عبر شاشة MTV .
وكانت مقدمة البرامج دوللي عياش قد غادرت الاسبوع الماضي بعدما حصلت على أقل نسبة تصويت ومنحت مبلغ 7000 دولار اميركي الى جمعية عياش للطفولة.
ويستمر كل من الوليد الحلاني، ليليان نمري، عباس جعفر، فاليري ابو شقرا، طوني بارود، في المنافسة، فمن سيخرج هذا الاسبوع؟
“ديو المشاهير” اخراج كميل طانيوس، تقديم الاعلامية انابيلا هلال، انتاج ناي نفاع ورمزي نصر.
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