بعد إصابته بالسرطان.. هكذا رفعت النجمات معنويات فاروق الفيشاوي في عيد ميلاده!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في أول عيد ميلاد له بعد إعلان إصابته بمرض السرطان، حرص نجوم الفن في مصر على مؤازرة الفنان فاروق الفيشاوي في محنته، بإقامة عيد ميلاد له حضره الكثير من الفنانين، لإسعاده وإدخال البهجة عليه في ظل الظروف التي يمر بها.

ونشرت فنانات صورهن مع الفيشاوي، وسط تعليقات بالتعبير عن سعادتهن بالاحتفال، والدعاء له بالشفاء؛ الأمر الذي تفاعل معه الجمهور، في ظل تغير ملامح الفنان الكبير في الصور بسبب المرض.

ومن بين النجمات اللاتي حرصن على تنظيم الحفل والحضور، إلهام شاهين، لبلبة، وفاء عامر، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي، دنيا عبد العزيز والإعلامية بوسي شلبي، زوجة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بالإضافة إلى بعض أصدقاء الفيشاوي.

ووجهت الفنانة نرمين الفقي رسالتها للفنان الكبير عبر إنستغرام قائلة: "كل سنة وإنت طيب يا راجل يا طيب ربنا يديك الصحة ويخليك لكل أصحابك وحبايبك عيد ميلاد النجم فاروق الفيشاوي".

فيما نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز عبر صفحتها الرسمية في إنستغرام صورة للحفل، حيث علقت نصًا: "كل سنة وانت طيب يا راجل يا طيب ويخليك لكل حبايبك وصحابك اللي اتعلموا الجدعنة منك، ربنا يشفيك ويشفي كل مريض، سنة حلوة عليك شبهك يارب".

بينما كتبت الإعلامية بوسي شلبي عبر صفحتها بعد نشر صور للحفل: "أجمل حاجة في الفنانين حبهم لبعض ودايمًا مع بعض في كل حاجة إيد واحدة ربنا يديم الحب على الأسرة المصرية ودايما الفن المصري يجمعنا عيد ميلاد أخونا فاروق الفيشاوي ربنا يسعده".

فاروق الفيشاوي من مواليد 5 فبراير 1952، ويعد الاحتفال بعيد ميلاده الـ67 هو الأول منذ إعلانه بنفسه في أكتوبر الماضي إصابته بالسرطان خلال تكريمه في أحد المهرجانات الفنية بمحافظة الإسكندرية؛ الأمر الذي كان بمثابة صدمة للحضور ولجمهوره.