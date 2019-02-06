عارضة إيرلندية من دون شعر تصبح بطلة غلاف مجلة عالمية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في عالم يعتمد على عمليات التجميل ووضع معايير معينة للجمال، قد يصعب أحيانًا تقبل الكثير من السيدات لجمالهن الطبيعي الحقيقي الأصيل، وخاصة في عالمي الشعر وعروض الأزياء وغيرهما.

ومع ذلك، تُشكل الكثيرات مصدر إلهام لنا عندما يتقبلن أنفسهن وجمالهن في تحد لتلك المعايير الوهمية، ومن بين هؤلاء السيدات العارضة الجميلة "أمبر روان".

"أمبر روان" هي عارضة إيرلندية مصابة بداء الثعلبة، ويشتهر حسابها على "إنستغرام" بصورها مرتدية مختلف أشكال الباروكة، والتي ظهرت بها على مدار سنين، ولكنها فاجأت متابعيها يوم الاثنين، وكشفت عن ظهورها على غلاف مجلة "تاتلر" Tatler النسخة الأيرلندية.

لم تقتصر المفاجأة على ظهورها بغلاف المجلة فقط، فوفقًا لما نشرته مجلة "هير" الأيرلندية، تخلت "أمبر" عن ارتداء أي باروكة، وظهرت على غلاف المجلة العالمية من دون شعر تمامًا.

شاركت "أمبر" صورة الغلاف على إنستغرام، وكان الأمر مؤثرًا للغاية بالنسبة لها، حيث علقت: "إنه يوم مليء بالمشاعر، فمن يعرفني جيدًا سيتفهم ما مررت به حتى وصلت إلى هذه المكانة اليوم، كان الأمر بمثابة رحلة مليئة بالإحباطات أحيانًا والأمل أحيانًا أخرى، وأنا فخورة للغاية ويشرفني الظهور على غلاف مجلة تاتلر ومشاركة تجربتي".

وعلى عكس المتوقع، حصلت "أمبر" على دعم كبير من العديد من متابعيها عندما نشرت الصور، ووجهت رسالة شكر لهم ولأصدقائها وقالت: "تغمرني المشاعر، ولا أستطيع أن أصف كم يعني لي هذا الدعم، فأنا ممتنة جدًا لكم وشكرًا لكل من دعمني".

ويجدر بالذكر أنه بالإضافة إلى العمل في مجال عرض الأزياء، أنشأت "أمبر" صفحة على إنستغرام تدعى "هير فري لايف" HairFreeLife، والتي وصفتها بأنها مكان آمن للحصول على المشورة بشأن تساقط الشعر، ويسمح لأي امرأة بأن تكون جزءًا من مجتمع داعم.