محمد حماقي يحتفلُ بنجاح ألبومه بالرّقص مع يسرا.. وهكذا وصفته أصالة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل محمد حماقي، بالنجاح الذي حقّقه ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، بعد طرحه منذ أيام قليلة، وذلك برفقة الشعراء والملحنين والموزعين، الذين شاركوا في أغاني الألبوم، وعدد من الفنانين.

وتداولتْ صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل حماقي، يظهر فيه برفقة الفنانة المصرية يسرا، وهما يتراقصان على أنغام أغنية "وأعمل إيه".

ولاقى ألبوم حماقي، رواجًا واسعًا، منذ طرحه في الأسواق، حيث يضمّ 20 أغنيةن مقسمة على ألبومين داخل الألبوم.

ومن أبرز أغاني الألبوم، التي نالتْ استحسان جمهوره، أغنية "م البداية"، التي اقتربت من انتزاع صدارة "يوتيوب" بعدد مشاهدات قياسية في فترة قليلة.

ومن جانبها، وصفتْ الفنانة السورية أصالة، أغنية "م البداية" لحماقي بأنّها "تحبس الأنفاس"، مبدية إعجابها الشّديد بالكلمات والألحان والتوزيع.

ونشرتْ أصالة، مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، للفنان محمد حماقي، يوضّح استماعها لجزء من الأغنية، وعلّقتْ قائلة: "مو معقول شو حلوة أغنية حماقي".

وأضافتْ: "غنا روعة مُتقن حسّاس وكلام ولحن خيالي والتّوزيع مو طبيعي قدّ ما بيحبس النّفس".

وتابعتْ المطربة السورية: "الأغنية اسمها م البداية ألّف مبروك ويسلم صوتك وحرصك على تقديم الجديد الحسّاس والمُبهر".

يُذكر، أن أغنية "م البداية" من كلمات أمير طعيمة، وألحان الفنان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.

وطرح محمد حماقي، ألبوم "كل يوم من ده"، 24 يناير الماضي، وتعاون فيه مع الشّعراء: أيمن بهجت قمر، ونادر عبدالله، وخالد تاج الدين وأمير طعيمة، والملحنين: عمرو مصطفى، وتامر علي، ومدين، وعزيز الشافعي، وشريف تاج ومحمد يحيى، والموزّعين: توما، وتميم، ونادر حمدي ورامي سمير.