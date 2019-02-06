ريهام سعيد تُطلق مبادرة لعلاج 100طفل

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أطلقت الإعلامية ريهام سعيد مبادرة جديدة في برنامجها "صبايا" لإنقاذ 100 طفل مريض بالقلب ضمن الحملات الخيرية لبرنامجها.

وخصصت رقم حساب في بنك مصر لاستقبال التبرعات من داخل مصر خلال الأيام المقبلة، وسط تضامن ودعم من عدة مؤسسات إعلامية منها مؤسسة اعلام المصريين التي تمتلك أكثر من قناة ووسيلة إعلامية.

وأكدت أن الهدف من إطلاق هذه الحملة لإنقاذ الاطفال من الموت إنساني بحت. وتمنت لو أن فيديوهات هذه الحملة الهادفة تلقى ذات نسية الترويج والاهتمام التي تنالها الفيديوهات الأخرى للفضائح وغيرها.



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