سميرة سعيد تنشر كواليس تصوير "يوم ورا يوم"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: فاجأت الفنانة سميرة سعيد متابعيها عبر حسابها على "فيسبوك" بنشر صور للمرة الأولى من جلسة تصوير ألبومها "يوم ورا يوم" الذي طُرح قبل نحو 17 عاماً بسوق الكاسيت وحقق نجاحاً كبيراً.

ونشرت مجموعة الصور معلقة: "مفاجأة رائعة من الصديق يوسف نبيل للقطات مختلِفة من ألبوم يوم ورا يوم.. تُنشر للمرة الأولى.. شكراً يوسف أنا فخورة بك".

ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً بين جمهور الديفا الذين علقوا على صورها بشكلٍ ايجابي. علماً بأنها اعتادت نشر عدة صور من ارشيفها الفني بين الحين والآخر.



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