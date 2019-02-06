شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى: أنا "طروبش" ومش بعرف أكذب والجلالة سبب عدم زواجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة نرمين الفقى، عن عيوبها الشخصية فقالت: "أنا مش بعرف أكذب .. أنا طروبش ومش دبلوماسية وده غلط لأن الدبلوماسية تطول العمر"، موضحة أن من ضمن عيوبها الوضوح والصراحة اللازمة.

وعن عدم زواجها حتى الآن، قالت نرمين خلال لقاءها مع إسعاد يونس فى صاحبة السعادة: "شوفت فى بداية حياتى أكتر من حد كويس، لكن كانت وخدانى الجلالة وأمى كانت فى مرحلة صعبة وتعبانه منذ أن كان عمرى 16 عاما، وكل لما نكبر المسئولية بتزيد وأنا كنت بنت وحيدة، مكنش عندي وقت إنى أشوف عرسان كتير لأن أمى وشغلى كانوا واخدين كل وقتى".

يذكر أن الفنانة نرمين الفقى، تشارك حاليا فى الجزء الثانى من مسلسل أبو العروسة، الذى يعرض حاليا على الشاشة، وحققت نجاحا كبيراالجزء الأول، وهو من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، ولاء الشريف، محمد عادل وغيرهم من الفنانين، تأليف هاني كمال، إخراج كمال منصور.