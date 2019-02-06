شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي ضيفة شرف مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكرم إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة نجمة السينما العالمية باربرا بوشيه ضيفة شرف المهرجان خلال حفل افتتاح دورته الثالثة التي ستقام خلال الفترة من 20 إلى 26 فبراير الجاري.

وشاركت باربرا بوشيه في بطولة أكثر من 80 فيلماً سينمائياً عالمياً مع كبار المخرجين بجانب مجموعة كبيرة من الأعمال التليفيزيونية والمسرحية خلال مشوار فني امتد لأكثر من 55 عاما.

وولدت بوشيه في تشيكوسلوفاكيا وهاجرت مع عائلتها إلى الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية لتبدأ في العمل الفني وهي شابة كعارضة أزياء وممثلة إعلانات وفنانة استعراضية في البرامج الترفيهية على شاشة التليفيزيون الأمريكي.

وفي أواخر الستينات، وقع الاختيار علي باربرا للمشاركة في أكثر من فيلم أمريكي مهم مثل طريق الأذى أمام كيرك دوجلاس وعد إلى الوطن أمام شيرلي ماكلين والنسخة الأولى من جيمس بوند كازينو رويال أمام مجموعة من نجوم هذه الحقبة مثل وودي آلان.

وعادت بوشيه إلى أوروبا وتحديدا إلى إيطاليا في أوائل السبعينات لتصبح نجمة شهيرة في السينما الإيطالية لتتميز في بطولة أفلام الإثارة البوليسية والأفلام الكوميدية.

ومثل نجمات كثيرات أنشأت بوشيه شركة إنتاج في منتصف الثمانينات، واختارها المخرج الكبير مارتن سكورسيزي لتشارك في فيلم عصابات نيويورك عام 2002 .

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل بالمهرجان النجمة المصرية ليلي علوي، والتي سبق لها رئاسة وعضوية لجان التحكيم في مهرجانات دولية منها مهرجان أبو ظبي لأفلام البيئة وقرطاج في تونس، والصداقة في سوريا والقاهرة السينمائي.

كما تضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل في عضويتها المنتج الفرنسي الشهير جاك بيدو، وإلياس خلاط مؤسس رئيس مهرجان طرابلس السينمائي من لبنان، والمنتجة الهولندية إليس دريزين، وسعاد حسين المدير السابق لبرنامج السينما بالمنظمة الفرانكفونية من جيبوتي.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير المخرجة الفرنسية جوليا ميرزوفا، وتضم في عضويتها النجمة المصرية يسرا اللوزي والمخرج الأردني يحيى العبد الله.

ويقيم المهرجان هذا العام ورشة للسيناريو تحت إشراف السيناريست "وسام سليمان" مؤلفة أفلام "فى شقة فى مصر الجديدة، أحلى الأوقات، فتاة المصنع"، وتهتم الورشة بصناعة الأفلام بداية من كيفية تطوير الفكرة ووصولا لشكل السيناريو النهائي، وسيقدوم كل متدرب فى ختام الورشة بعرض السيناريو الذي عمل عليه خلال لقاء مفتوح لمناقشة أفكار السيناريوهات التي تم العمل عليها خلال الورشة".

كما يقدم أيضا لأبناء أسوان ورشة في كيفية صناعة الفيلم الوثائقى تحت إشراف المخرج "محمود سليمان" الذي حصد ما يزيد عن 65 جائزة من مهرجانات عربية ودولية كبيرة علي مستوي الكتابة والإخراج والإنتاج، وتهتم الورشة بالتدريب على صناعة الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة من مرحلة الفكرة إلى الإنتاج النهائي، ويشارك كل متدرب فى صناعة فيلم يقدم فى نهاية الورشة.

والمهرجان يقدم أيضا في دورته الثالثة ورشة للرسوم المتحركة للكبار ويشرف عليها "د. أشرف مهدى" المدرس بكلية الفنون الجميلة والمنتج السينمائى، وتستهدف الورشة الشباب من سن 18 إلي 35 نت، ويقوم خلالها الطلاب بالتدريب على تقنيات تحريك الرسوم وتطبيقها على لوحات الفنون التشكيلية المصرية.

كما يقيم المهرجان ورشة للرسوم المتحركة بالتعاون مع مدرسة الجيزويت للرسوم المتحركة ويقوم بالإشراف عليها والتدريب الفنان "إبراهيم سعد" منتج ومخرج ومؤسس مدرسة الجيزويت للرسوم بالقاهرة، وتستهدف الورشة الأطفال من سن 7 سنوات وحتى 16 سنة.

وتضم ورش المهرجان أيضا ورشة خامسة لصناعة الفيلم الوثائقى بقيادة المخرجة الشابة "عايدة الكاشف"، وتستهدف الورشة استكمال صناعة وإنتاج أفلام يعمل عليها أصحابها من الدورة الماضية من المهرجان ويتم إنتاجها هذا العام.

يذكر أن إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لسينما المرأة أعلنت أنها ستكرم خلال الدورة الثالثة الفنانة الكبيرة محسنة توفيق والنجمة منة شلبي، في حفل الافتتاح، و5 من الشخصيات النسائية اللاتي كان لهن اسهامات عديدة في عالم الفن السابع وهن مصممة التترات الشهيرة "نوال"، والمونتيرة الكبيرة "ليلي فهمي"، وخبراء الترجمة "عايدة" و"عزة" و"عبلة" أنيس عبيد أبناء رائد ترجمة الأفلام الأجنبية للغة العربية خلال حفل ختام دورته الثالثة التى تقام بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين.