شكرا لقرائتكم خبر عن حفل الأوسكار سيكون دون مقدم لثانى مرة فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت كارى بيرك رئيسة الترفيه فى شبكة (إيه.بى.سى) إن حفل جوائز الأوسكار لن يكون له مقدم رسمى هذا العام وذلك للمرة الثانية فقط فى تاريخ الحفل.

وأضافت بيرك، فى تصريحات أمس الثلاثاء تأتي قبل 3 أسابيع فقط من تسليم الجوائز التى تعد الأرفع فى صناعة السينما، إن الفعالية التى تنظم يوم 24 فبراير ستتخلى عن مقدم الحفل و"تكتفى بمقدمى جوائز الأوسكار".

و(إيه.بى.سى) وحدة تابعة لوالت ديزنى تبث حفل الأوسكار سنويا بالتلفزيون وتشارك عن قرب فى تنظيم البث. وكان الممثل الكوميدى كيفن هارت اعتذر فى ديسمبر عن تقديم حفل الأوسكار المقبل بعد أن عاودت تغريدات عن المثليين سبق وأن كتبها الظهور بقوة على الإنترنت.

ولم ينظم حفل جوائز الأوسكار دون مقدم إلا مرة واحدة فى تاريخه الممتد منذ 91 عاما، وكانت فى عام 1989. وقالت بيرك إن اتخاذ القرار جاء بعد ما وصفته "بالفوضى" التى أعقبت انسحاب هارت وبعد محاولة لإحياء فرصه فى تقديم الحفل.

وأضافت مخاطبة الصحفيين فى اجتماع جمعية نقاد التلفزيون فى ضاحية باسادينا فى لوس انجلوس، أن أكاديمية فنون وعلوم السينما التى تمنح جوائز الأوسكار وعدت شبكة (إيه.بى.سى) العام الماضى بألا تزيد مدة بث التلفزيونى للحفل عن ثلاث ساعات، أى أقل بثلاثين دقيقة عن الأعوام القليلة الماضية.

وتابعت "لذا أعتقد أن المنتجين اتخذوا قرارا حكيما بألا يكون هناك مقدم للحفل والعودة إلى أن يكون النجوم هم المقدمون والأفلام".