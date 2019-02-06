شكرا لقرائتكم خبر عن نورا أمين منسقا عاما لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى برئاسة المخرج مازن الغرباوى الفنانة نورا أمين لتكون منسقا عاما للمهرجان فى دورته الرابعة التى ستنطلق يوم 1 أبريل وتستمر حتى يوم 7 من نفس الشهر.

الفنانة والمخرجة نورا أمين الفنانة نورا أمين مخرجة مسرحية وممثلة ومصممة رقص ومؤلفة حصلت على دبلوم إدارة الفنون من معهد فيلار الملحق بمركز جون كنيدى للفنون الأدائية (الولايات المتحدة الأميريكية) وهى أول من قام بتدريس دورات تدريبية فى الإدارة الثقافية فى مصر منذ عام 2004 وحتى الآن، كما أنها شاركت فى تأسيس عدة مبادرات أهلية للمسرح، كما أسهمت كمستشار فنى لمدرسة القاهرة للتمثيل، ومنتدى الفنون الأدائية والمعاصرة بالإسكندرية ومهرجان خطوة إلى الأمام للفرق المستقلة بالإسكندرية ومدرسة ناس للمسرح الاجتماعى، كما أدارت مهرجان جدايل للفنون المستقلة، وعملت كمدير مشروعات بالمركز الألمانى للمعهد الدولى للمسرح. مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى تترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان القدير محمد صبحى، وتديره تنفيذيا الدكتورة إنجى البستاوى، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ومحافظ جنوب سيناء سيادة اللواء أركان حرب خالد فودة.

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