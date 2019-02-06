شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد يحيى الذكرى الثانية لرحيل والدته: "وحشتينى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان إدوارد الذكرى الثانية لوفاة والدته، موجها لها رسالة كلها كلمات حزن ووجع. ونشر "إدوارد" صورة لوالدته الراحلة عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، قائلا: "‏النهاردة الذكرى الثانية لرحيلك يا أمى وحشتينى ومش هتفارق عينى اللحظة اللى كنتى بترفعى عينك للسما وبتدعيلى لأن لحد النهاردة انا عايش بدعاكى ليا". يذكر أن الفنان إدوارد يستعد للمشاركة فى السباق الرمضانى بمسلسل "حكايتى" من تأليف محمد عبد المعطى ويشارك فى بطولة العمل ياسمين صبرى، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد بدير، وأحمد حاتم، ومصطفى درويش، وإسلام جمال.

إدوارد

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