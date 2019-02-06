محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
هنأت الفنانة هنا شيحة نجلها مالك بمناسبة عيد ميلاده، عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت "هنا"، صور لنجلها كشفت عنها لأول مرة احتفالًا بعيد ميلاده، وعلقت عليها قائلة: " حبيبي مالك كل سنه وانت طيب .. كل يوم بشوفك بتكبر قدامي .. ربنا يحفظك ويخليك ليا .. رقيق الخلق .. طيب الأخلاق .. بحبك".
يذكر أن هنا شيحة تزوجت قبل أشهر من الفنان أحمد فاروق فلوكس، عقب تصوير مسلسهما "نصيبي وقسمتك 2".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد نجلها مالك بهذه الطريقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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