لقاء الخميسي توجه رسالة لـ"عبد المنصف":"بحبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفلت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بعيد ميلاد زوجها كابتن محمد عبدالمنصف، حارس مرمى نادي وادي دجلة.

ونشرت "لقاء" فيديو بلقطات مجمعة مع زوجها وأبنائها، وعلقت: "كل عام وإنت حبيبي، كل عام وإنت بخير، كل عام وإنت نصيبي، مهما في الدنيا يصير".

وتابعت: "ربنا يخليك ليا ولأولادك، ويحفظك ويحقق أحلامك يا سندنا وعزوتنا في الدنيا، بحبك".

محمد عبدالمنصف من مواليد 6 فبراير 1977، ويحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 42، وهو حارس مرمى أسبق لنادي الزمالك.