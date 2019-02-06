محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
احتفلت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بعيد ميلاد زوجها كابتن محمد عبدالمنصف، حارس مرمى نادي وادي دجلة.
ونشرت "لقاء" فيديو بلقطات مجمعة مع زوجها وأبنائها، وعلقت: "كل عام وإنت حبيبي، كل عام وإنت بخير، كل عام وإنت نصيبي، مهما في الدنيا يصير".
وتابعت: "ربنا يخليك ليا ولأولادك، ويحفظك ويحقق أحلامك يا سندنا وعزوتنا في الدنيا، بحبك".
محمد عبدالمنصف من مواليد 6 فبراير 1977، ويحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 42، وهو حارس مرمى أسبق لنادي الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء الخميسي توجه رسالة لـ"عبد المنصف":"بحبك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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