نورا أمين منسقًا عامًا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، الفنانة نورا أمين لتكون منسقًا عامًا للمهرجان في دورته الرابعة، التي ستنطلق يوم 1 أبريل وتستمر حتى 7 من نفس الشهر.

وقال المخرج مازن الغرباوي: "هذا المنصب الإداري استحدثه المهرجان في دورته الرابعة من أجل التنسيق بين جميع أقسام المهرجان، وللاستفادة من خبرة الفنانة نورا أمين في الإدارة الثقافية.

نورا أمين مخرجة مسرحية وممثلة ومصممة رقص ومؤلفة، حصلت على دبلوم إدارة الفنون من معهد ڤيلار الملحق بمركز چون كنيدي للفنون الأدائية بالولايات المتحدة الأميريكية.

وهي أول من قام بتدريس دورات تدريبية في الإدارة الثقافية في مصر منذ عام 2004 وحتى الآن، كما أنها شاركت في تأسيس عدة مبادرات أهلية للمسرح كما أسهمت كمستشار فني لمدرسة القاهرة للتمثيل، ومنتدى الفنون الأدائية والمعاصرة بالإسكندرية ومهرجان خطوة إلى الأمام للفرق المستقلة بالإسكندرية ومدرسة ناس للمسرح الاجتماعي كما أدارت مهرجان جدايل للفنون المستقلة، وعملت كمدير مشروعات بالمركز الألماني للمعهد الدولي للمسرح.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تترأسه شرفيًا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان النجم محمد صبحي وتديره تنفيذيا الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ جنوب سيناء اللواء أركان حرب خالد فودة.