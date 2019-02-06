محمد إمام عن عبدالله غيث: أقوى بكتير من أنتوني كوين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر الفنان محمد عادل إمام، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، صورة من كواليس فيلم "الرسالة"، تجمع بين النجم الكبير عبدالله غيث، والمخرج السوري مصطفى العقاد، والممثل العالمي أنتوني كوين.
وعلق: "مش عارف ليه عندنا عقدة إن الخواجات أحسن مننا، في رأيي العملاق عبدالله غيث كان أقوى بكتير من أنتوني كوين في دور حمزة في فيلم الرسالة".
فيلم "الرسالة" بطولة كوكبة من النجوم المصريين والعرب والأجانب، واعتمد الفيلم على نسختين، واحدة بالعربية والثانية بالإنجليزية، وشارك في بطولة العمل عبدالله غيث، وسناء جميل.
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