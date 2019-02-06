محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: احتفل فريق عمل مسلسل "خمسة ونص" بعيد ميلاد الفنانة نادين نسيب نجيم بطلة العمل. شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم جمهورها بمقطع فيديو لها من حفل عيد ميلادها، وهي ترقص على أنغام الطبل والمزمار البلدي. وعلقت على الفيديو قائلة:" احتفالية الفانز وفريق عمل تصوير خمسة ونص في الكواليس كرمال عيد نادين". مسلسل "خمسة ونص" من بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي ومعتصم النهار، تأليف إيمان سعيد وإخراج فيليب أسمر، ومن المقرر عرضه في رمضان 2019.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. وصلة رقص لـ نادين نجيم على الطبل البلدي في عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.