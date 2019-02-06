صورة- دنيا عبد العزيز للفيشاوي: "ربنا يشفيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز على تهنئة الفنان فاروق الفيشاوي بمناسبة عيد ميلاده الـ 67، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "دنيا" صورة لها من حفل عيد ميلاده الذي أقيم بأحد الكافيات بحضور نجوم الفن.

وكتبت:" كل سنة وانت طيب يا راجل يا طيب، ويخليك لكل حبايبك وصحابك اللي اتعلموا الجدعنة منك، ربنا يشفيك ويشفي كل مريض، سنة حلوة عليك شبهك يارب".

واحتفل عدد من نجوم الفن أمس الثلاثاء بعيد ميلاد الفيشاوي في حفل أقيم بأحد الكافيات، وكان من ضمن الحضور الفنانة لبلبة، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنانة نرمين الفقي، والفنانة وفاء عامر".

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي أعلن عن إصابته بمرض السرطان خلال حفل افتتاح الدورة السابقة من مهرجان الإسكندرية السينمائي.