إدوارد يحيي الذكرى الثانية لوالدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: أحيا الفنان الكوميدي إدوارد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، الذكرى الثانية لرحيل والدته. ونشر إدوارد صورة لوالدته الراحلة، وعلق: "النهاردة الذكرى التانية لرحيلك يا أمي، وحشتيني ومش هتفارق عيني اللحظة اللي كنتي بترفعي عينك للسما وبتدعيلي، لأن لحد النهاردة أنا عايش بدعاكي". ويستعد إدوارد للمشاركة في السباق الرمضاني بمسلسل "ولد الغلابة" مع الفنان أحمد السقا، ومسلسل "حكايتي" مع الفنانة ياسمين صبري، ومسلسل "عش الدبابير" مع الفنانة رانيا يوسف، ومسلسل "علامة استفهام" مع الفنان محمد رجب.

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