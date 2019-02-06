محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – منال الجيوشي: تشهد السينمات حاليا عرض مجموعة من الأفلام، هي "البدلة"، "قرمط بيتمرمط"، "ساعة رضا"، "عمر خريستو"، "الضيف"، "122"، "نادي الرجال السري". وحققت إيرادات الأفلام في شباك التذاكر ليلة أمس مبلغ مليون و 727 ألف 776 جنيه. وجاءت حصيلة الإيرادات بشباك تذاكر الإثنين على النحو التالي:

كانت هذه تفاصيل خبر في إيرادات الثلاثاء.. "نادي الرجال السري" يواصل تقدمه و"122" في المركز الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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