بالصور.. أكرم حسني يوجه رسالة لحماقي بمناسبة ألبومه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

شارك الفنان أكرم حسني جمهوره بصور له مع نجوم الفن، من الحفل الذي أقيم مساء أمس، لألبوم المطرب محمد حماقي، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهر "أكرم وزوجته خلال الصور وبرفقته عدد من النجوم من بينهم أحمد حلمي وزجته منى زكي، والشاعر أمير طعيمة وغيرهم.

وعلق أكرم علي الصور قائلًا:" ألف مبروك على الألبوم المختلف والممتع ده، ودائمًا مكسر الدنيا وتسلم على اليوم الجميل".

وطرح حماقي مؤخرًا ألبومه الغنائي الجديد "كل يوم من ده"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وضم الألبوم 20 أغنية أبرزها "م البداية"، "قالوا عنك"، "يزلزل"، وغيرها.