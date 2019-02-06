نورا أمين منسقًا عامًّا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

كتبت - إيمان العوضي :

اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، الفنانة نورا أمين، لتكون منسقًا عامًّا للمهرجان في دورته الرابعة التي ستنطلق يوم 1 أبريل وتستمر حتي يوم 7 من نفس الشهر.



وأوضح المخرج مازن الغرباوي أن هذا المنصب الإداري استحدثه المهرجان في دورته الرابعة من أجل التنسيق بين جميع أقسام المهرجان وللاستفادة من خبرة نورا أمين في الإدارة الثقافية.

يشار إلي أن الفنانة نورا

أمين مخرجة مسرحية وممثلة ومصممة رقص ومؤلفة حصلت علي دبلوم إدارة الفنون من معهد ڤيلار الملحق بمركز چون كنيدي للفنون الأدائية بالولايات المتحدة الأمريكية وهي أول من قام بتدريس دورات تدريبية في الإدارة الثقافية في مصر منذ عام 2004 وحتى الآن.

كما أنها شاركت في تأسيس عدة مبادرات أهلية للمسرح كما أسهمت كمستشار فني

لمدرسة القاهرة للتمثيل، ومنتدى الفنون الأدائية والمعاصرة بالإسكندرية ومهرجان خطوة إلى الأمام للفرق المستقلة بالإسكندرية و مدرسة ناس للمسرح الاجتماعي كما أدارت مهرجان جدايل للفنون المستقلة، وعملت كمدير مشروعات بالمركز الألماني للمعهد الدولي للمسرح.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى تترأسه شرفيًّا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان القدير محمد صبحي وتديره تنفيذيًّا الدكتورة إنجي البستاوي.

ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومحافظ جنوب سيناء سيادة اللواء أركان حرب خالد فوده.