شاهد.. نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد فاروق الفيشاوي

نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد فاروق الفيشاوي

كتبت - مي صادق

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، جمهورها بمجموعة من صور عيد ميلاد الفنان فاروق الفيشاوي" الـ 67 ، الذي احتفل به أمس الثلاثاء، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت بوسي قائلة: "أجمل حاجة في

الفنانين حبهم لبعض ودايمًا مع بعض في كل حاجه إيد واحدة ربنا يديم الحب علي الأسرة المصرية ودايمًا الفن المصري يجمعنا عيد ميلاد أخونا فاروق الفيشاوي ربنايسعده".

وحرص عدد كبير من النجوم على الاحتفال بعيد ميلاد "الفيشاوي" بأحد الكافيهات، وكان من ضمن الحضور كل من "لبلبة، إلهام شاهين، رانيا فريد شوقي، نرمين الفقي، وفاء عامر".

جدير بالذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي أعلن عن إصابته بمرض السرطان خلال حفل افتتاح الدورة السابقة من مهرجان القاهرة السيمنائي.