الخميس.. كارول سماحة تحيى حفلًا غنائيًا بأوكرانيا

تستعد النجمة اللبنانية، كارول سماحة، لإحياء حفل غنائي فى أوكرانيا، وذلك غدًا الخميس، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل مجموعة من أجمل وأشهر أغانيهاالجديدة والقديمة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور.
يشار إلى أن "كارول"، انتهت من تسجيل أغنية جديدة بعنوان
وكانت آخر أعمالها أغنية "أهلا بيسوع" التي طرحتها على قناتها الرسمية "يوتيوب"، من كلمات نزار فرنسيس، ومن ألحان وتوزيع ميشال فاضل.
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