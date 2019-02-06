الخميس.. كارول سماحة تحيى حفلًا غنائيًا بأوكرانيا

كتبت- مي صادق

تستعد النجمة اللبنانية، كارول سماحة، لإحياء حفل غنائي فى أوكرانيا، وذلك غدًا الخميس، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل مجموعة من أجمل وأشهر أغانيها

الجديدة والقديمة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور.

يشار إلى أن "كارول"، انتهت من تسجيل أغنية جديدة بعنوان

"وحشوني الحبايب"، وهي من كلمات هانى رجب وألحان مديح وتوزيع بلال الزين.

وكانت آخر أعمالها أغنية "أهلا بيسوع" التي طرحتها على قناتها الرسمية "يوتيوب"، من كلمات نزار فرنسيس، ومن ألحان وتوزيع ميشال فاضل.