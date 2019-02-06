شاهد.. إدوارد يحيي الذكرى الثانية لرحيل والدته

كتبت-مي صادق نشر الفنان "إدوارد" صورة لوالدته الراحلة، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلا: "‏النهاردة الذكرى الثانية لرحيلك يا أمى وحشتينى ومش هتفارق عينى اللحظة اللى كنتى بترفعى عينك للسما وبتدعيلى، لأن لحد النهاردة أنا عايش ومش هتفارق عينى اللحظة اللى كنتى بترفعى عينك للسما وبتدعيلى، لأن لحد النهاردة أنا عايشبدعاكى ليا". يذكر أن "إدوارد" يستعد للمشاركة في السباق الرمضاني بمسلسل "حكايتي"، ويشارك في بطولة العمل كل من "ياسمين صبرى، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، أحمد حاتم، وغيرهم، وتأليف محمد عبدالمعطي.

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