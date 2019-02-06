حسين الجسمي يكسر حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة بأغنية "مانسيتك"

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حسين الجسميكتبت-مي صادق
حقق الفنان حسين الجسمي، نجاحًا كبيرًا بأغنيته الأخيرة "مانسيتك"، حيث حققت الأغنية 3 ملايين مشاهدة منذ طرحها على طريقة Lyrics video، عبر موقع الفيديوهاتالشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان إسماعيل الفروجي وتوزيع زيد عادل.
وكانت أخر أغاني "الجسمى"، هي أغنية "أجا الليل"
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