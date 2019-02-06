حسين الجسمي يكسر حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة بأغنية "مانسيتك"

حسين الجسمي

كتبت-مي صادق

حقق الفنان حسين الجسمي، نجاحًا كبيرًا بأغنيته الأخيرة "مانسيتك"، حيث حققت الأغنية 3 ملايين مشاهدة منذ طرحها على طريقة Lyrics video، عبر موقع الفيديوهات

الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان إسماعيل الفروجي وتوزيع زيد عادل.

وكانت أخر أغاني "الجسمى"، هي أغنية "أجا الليل"

باللهجة العراقية عقب النجاح الجماهيرى الكبير الذى لاقى أغنيته الأولى "كلنا العراق"، كما شارك فى حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الآسيوية، من خلال تقديمه أوبرت غنائى "زانها زايد" مع عيضة المنهالى وبلقيس.