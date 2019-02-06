بالصور: الفنان كاظم الساهر يتقدم بطلب لتغيير لقبه وهذه هي الأسباب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 فبراير 2019 01:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تقدم الفنان العراقي كاظم الساهر بطلب إلى وزارة الداخلية في بلاده لتغيير لقبه من “السامرائي” إلى “الساهر”.

وتضمن نص الطلب الذي تقدم به الساهر: “إني المواطن كاظم جبار إبراهيم‏ السامرائي، المعرف ‏بهوية الأحوال المدنية‏ الصادرة ‏عن دائرة أحوال المنصور ‏بسجل 303 صحيفة 108 م ‏رقم الهوية (00497059)، أروم تغيير لقبي من (السامرائي) ‏إلى (الساهر) ‏‏كون اللقب الأخير يمثل اسم الشهرة (كاظم الساهر)، ‏ولكي لا يحصل اختلاف في ‏الأوراق ‏الشخصية الأخرى، لذا يرجى تفضلكم ‏اتخاذ الإجراءات ‏القانونية الخاصة بهذا الموضوع”.

من جانبه أكد مدير الأحوال المدنية، اليوم الثلاثاء، عدم وصول أي طلب من الفنان كاظم الساهر بشأن تغيير لقبه (اسم العائلة).

وقال مدير الأحوال المدنية والإقامة والجوازات اللواء هيثم الغرباوي “لم يصل إلينا أي طلب من الفنان كاظم الساهر بخصوص تغيير اللقب”؛ كما نقل موقع “السومرية”.

وأكد الغرباوي أنه “في حال كان الطلب رسميا ومستحصل موافقة به من الوكيل الأقدم، فعلى المحامي التوجه إلى المديرية ومعه موافقة الوكيل ولا نمانع من تغيير اللقب”.

وتداول عدد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي وثيقة تبين طلب الفنان كاظم الساهر تغيير لقبه من السامرائي إلى الساهر.

واستنكر النشطاء تسريب ورقة خاصة كهذه، ورأوا أن الأمر كان يجب أن يبقى سرياً داخل الدائرة الحكومية، واتهموا مُسربها بالاستهتار، ووجهوا سؤالاً لناشر الصورة: “أين الأمانة التي تتطلبها وظيفتك أياً كنت؟”.

يُذكر أن موسوعة ويكيبيديا ذكرت أن اسمه الحقيقي فعلاً كاظم جبار إبراهيم السامرائي، وتكتب أنه موصلي الولادة، بينما اسم “ساهر” كان للشهرة فقط.

ولد كاظم الساهر في 12 سبتمبر 1957 في الموصل بالعراق، واشتهر الفنان العراقي بتلحين معظم أغانيه بنفسه سوى بعض الأغاني القليلة.

ويعتبر الساهر من أشهر المغنين العرب في العديد من البلدان رغم عدم اتجاهه للأغاني الشبابية كالعديد من الفنانين الآخرين واهتمامه دائما باختيار أغانيه من الشعر القوي والكلمات الرزينة.

وولد المطرب والملحن العراقي، في 12 سبتمبر 1957، في الموصل، وبدأ حياته الفنية من خلال تعاونه مع الشاعر أسعد الغريري عام 1984، حيث أصدر أول ألبوماته بعنوان “شجرة الزيتون”، ثم انطلقت نجاحاته الفنية وحصد خلال مسيرته الطويلة ألقابا عديدة أهمها “القيصر” و”سفير الأغنية العربية”.