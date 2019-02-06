موجز "الفن": ترويج فيلم إباحي لإبنة فنان شهير.. ونجمة "ذا فويس" تتزوج للمرة الثانية

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية ترويج فيلم إباحي لإبنة فنان شهير ودنيا بطمة تعلّق زوج مريم حسين يجلب لها ضرّة- بالفيديو خاص وبالفيديو- ميريام عطا الله تكشف سبب إعطاء دورها في "الهيبة" لـ نيكول سابا وهكذا علقت على تصريح جمال سليمان نجوى فؤاد عن صافيناز وجوهرة: "مثل فراخ الجمعية" خاص الفن- هل تقدّم كارلا حداد برنامجاً جديداً بدعم هشام حداد وتنافس عادل كرم؟ نجمة "ذا فويس" تتزوج للمرّة الثانية من شقيق ممثلة مغربية- بالفيديو جينيفر لوبيز برسالة مؤثرة لحبيبها في ذكرى مرور سنتين على علاقتهما المزيد المزيد

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