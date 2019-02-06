ميرنا وليد - بيروت - بعدما عرضنا لكم بالأمس الجزء الأول من تغطيتنا لإطلاق فيلم "شرعوا الحشيشة" الذي تمّ ضمن فعاليات إطلاق شركة Wise Production الأسبوع الماضي والذي تضمن تصريحات حصرية من بطلي الفيلم طوني عيسى وجويل الفرن وكاتبة العمل داليا الحداد والمنتج مجد جعجع.
نستعرض لكم في هذا الجزء باقي التصريحات الحصرية للمخرجة رندلى قديح والممثلين فادي إندراوس، ريتا حرب، عدنان ديراني، غدي بشارة وأغوب دو جيرجيان.
تجدر الإشارة أن فيلم "شرعوا الحشيشة" سيعرض في الصالات اللبنانية ابتداءً من شهر نيسان/أبريل.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو - رندلى قديح: "الحشيشة موجودة بلبنان علناً"..وفادي إندراوس يسلك طريق الخطأموجز "الفن":... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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