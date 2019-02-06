خاص بالفيديو - رندلى قديح: "الحشيشة موجودة بلبنان علناً"..وفادي إندراوس يسلك طريق الخطأموجز "الفن":...

ميرنا وليد - بيروت - بعدما عرضنا لكم بالأمس الجزء الأول من تغطيتنا لإطلاق فيلم "شرعوا الحشيشة" الذي تمّ ضمن فعاليات إطلاق ​شركة Wise Production​ الأسبوع الماضي والذي تضمن تصريحات حصرية من بطلي الفيلم ​طوني عيسى​ و​جويل الفرن​ وكاتبة العمل ​داليا الحداد​ والمنتج ​مجد جعجع​.

نستعرض لكم في هذا الجزء باقي التصريحات الحصرية للمخرجة ​رندلى قديح​ والممثلين ​فادي إندراوس​، ​ريتا حرب​، ​عدنان ديراني​، ​غدي بشارة​ و​أغوب دو جيرجيان​.

تجدر الإشارة أن فيلم "شرعوا الحشيشة" سيعرض في الصالات اللبنانية ابتداءً من شهر نيسان/أبريل.

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