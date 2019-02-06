إستوحي من دنيا بطمة إطلالة كاجوال ليومياتك

ميرنا وليد - بيروت - من الواضح أن هناك العديد من الشخصيات الفنية التي بدأت تركز على أجسامها من أجل الظهور برشاقة يتمثل بها الجمهور، ومن بينها الفنانة الإماراتية أحلام، وفي الوقت الحاضر أثارت الفنانة ​دنيا بطمة​ الجدل بنحافة خصرها التي ظهرت بها.

فقد نشرت بطمة على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة معتمدة فيها إطلالة كاجوال تماماً، فإرتدت بلوزة محددة للجسم ومخططة بالعرض، ورغم ذلك أظهرت نحافة خصرها بشدة، وبنطال جينز ضيق مع "بوت" ذات كعب.

ونسقت بطمة مع الإطلالة "Cross Bag" وأقراطاً ضخمة على شكل المكعب، وخاتمين ضخمين، مع شعرها الذي صففته على طريقة الـ Ponytail.

الإطلالة ليست سيئة، ومن الجيد أن تُظهر السيدة رشاقة جسدها من خلال إعتمادها ألبسة ضيقة تساهم بإبرازها.

التنسيق موفق بشكل عام، بإستثناء رسمة الـ "آيلاينر" التي لم تلفتني كثيراً، ألوان الأقراط التي بدت مختلفة عن باقي القطع، ورسمة الحاجبين التي يجب أن تغيّرها بطمة لأنها تخطت مساحة العين بشكل لافت.