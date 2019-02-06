شاتاي أولسوي فاز بلقب أفضل عارض أزياء.. وإتُهم بتجارة المخدرات

ميرنا وليد - بيروت - ولد ​شاتاي أولسوي​ في 23 أيلول/سبتمبر عام 1990 في إسطنبول، هو ممثل وعارض أزياء تركي، والدته بوسنية ووالده من أصل بلغاري.

بدأ مسيرته المهنية كعارض أزياء في عمر الثامنة عشرة ، وفي عام 2010 فاز شاتاي أولسوي بلقب أفضل عارض أزياء في ​تركيا​، وهذا ما ساعده على الإنتقال فوراً إلى الأعمال الدرامية التلفزيونية، فشارك في مسلسل "​أسميتها فريحة​" الذي حقق شهرة كبيرة جداً في تركيا والعالم العربي.

شهرة شاتاي أولسوي

بعد الشهرة الكبيرة التي حققها شاتاي أولسوي في هذا العمل بجزئيه الأول والثاني عرض عليه المنتج علي جغطاي المشاركة بالجزء الثالث من المسلسل الذي توقف عن العرض بسبب انخفاض نسب مشاهدته.

وعام 2011 خاض دور البطولة في فيلم "Anadolu Kartallari" ، حيث أنه جسّد حينها دور أحمد أنور، وقد حقق هذا الفيلم إقبالاً واسعاً في تركيا وإيرادات خيالية.

عام 2013 عرض على شاتاي أولسوي مسلسل جديد يحمل عنوان " ​مد جزر​" الذي قبل بالمشاركة به بدور يامان كوبار، وهو مسلسل مقتبس من المسلسل الأميركي الشهير "The OC".

عام 2015، صدر له الفيلم "​Delibal​" مع الممثلة ​ليلى ليديا توغوتلو​، ونال في هذا العام أيضاً جائزة الفراشة الذهبية كأفضل ممثل عن دور يامان في مسلسل "مد جزر".

ومن ثم شارك شاتاي أولسوي في مسلسل "في الداخل" الذي عرض عام 2016، إلى جانب الممثلة ​بانسو سورال​ و ممثلين آخرين مثل ​آراس بولوت أينملي​.

إتهام شاتاي أولسوي بالتجارة بالمخدرات

اتهمت السلطات التركية عدداً كبيراً من مشاهير تركيا بالتجارة بالمخدرات وتم الكشف عن أسمائهم عام 2011، وقد رفع دعوى قانونية ضدهم.

ومن بين الأسماء شاتاي أولسوي الذي صدر حينها الحكم بسجنه مع الممثلة ​جيزام كاراجا​ بطلة الموسم الثالث من "فريحة"، والممثل يوسف أكجون، الذي أدى دور صديق أمير في "فريحة".

ومؤخراً عادت هذه القضية إلى الواجهة مجدداً، إذ أن موقع "Finans Gundem" التركي أفاد أنّ القضية الموجّهة إليهم وهي الإتجار بالمخدرات سيتم إرسالها إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى لتتم إعادة النظر فيها.

وأصدرت المحكمة التركية قراراً يقضي بسجن الممثل شاتاي أولسوي مدة 4 سنوات وشهرين، بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وهي مدة السجن ذاتها التي نالتها أيضاً الفنانة التركية جيزام كراجا، كما أنه صدر أيضاً الحكم بسجن المغني جينك أرين مدة 6 سنوات و3 أشهر. وأثار هذا القرار جدلاً كبيراً بين الجمهور وفي الوسط الفني التركي.

شاتاي أولسوي والمشاهد الجريئة

شارك الممثل شاتاي أولسوي في مسلسل "الحامي" أو "المحافظ" الذي أثار جدلاً كبيراً، نظراً لتضمنه مشاهد جريئة بين البطلين شاتاي أولسوي وعيشا توران.

وعن هذا الأمر صرح شاتاي أولسوي لإحدى الصحف التركية، قائلًا: "فعلنا ما يتطلبه السيناريو"، مشيراً الى أن هذه المشاهد طبيعية وتحصل عادة بين العشاق.

وتطرّق بالحديث عن شريكته في المسلسل عيشا قائلا: "عيشا محترفة جدًا"، وأكّد أن هذا الأمر لم يسبب له مشاكل مع حبيبته.

وكشفت الصحيفة أن أولسوي يتقاضى عن الحلقة التي تبلغ مدتها 45 دقيقة مبلغ 65 ألف ليرة تركية، فيما تتقاضى عيشا مبلغ 40 ألف ليرة تركية.

حياة شاتاي أولسوي الخاصة

يبدو أن النجم التركي شاتاي أولسوي لا يستطيع التخلّي عن حبيبته الفنانة دويجو ساريشن التي تكبره بحوالي ثلاث سنوات، حيث أنه عاد إليها مجدداً بعد انفصال دام 4 أشهر بينهما.

إذا أن شاتاي أولسوي يعدّ من أهم النجوم الأتراك المتواجدين على الساحة التمثيلية، فهو يحظى بشعبية كبيرة في تركيا والعالم العربي، ودائماً ما تلاقي أعماله نسب مشاهدة عالية.