شاهد.. يسرا ترقص مع حماقي

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 فبراير 2019 08:28 صباحاً -

احتفل النجم المصري محمد حماقي بنجاح ألبومه الجديد “كل يوم من ده” مع صناع الألبوم من شعراء وملحنين وموزعين، بالإضافة إلى بعض الفنانين من أبرزهم النجمة يسرا نظرا لعلاقة الصداقة القوية التي تربطها بحماقي، ورقصوا سويا على أغنية “واعمل إيه”.

ألبوم “كل يوم من ده” يتكون الـ “سي دى” الأول “A SIDE” يضم 10 أغنيات، وهي: “يزلزل”، و”كل يوم من ده”، و”ليلى”، و”عيونى سهرانة”، و”صور”، و”وأعمل ايه”، و”بقيت معاه”، و”يا غربة”، و”م البداية”، و”يا ستار”.

أما “B SIDE”، فيضم “قدام الناس”، و”كفاية حلول وسط”، و”راضينى”، و”راسمك في خيالي”، و”لا عتاب ولا حيرة”، و”الحكاية حكايتنا”، و”عاش من شافك”، و”خلينا زاى ما إحنا”، و”قالو عنك”، وخدنى اليك”.