3 أفلام أنيمشن تطرح خلال شهر فبراير الجارى.. اعرفهم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر العديد من محبى السينما، وبالتحديد أفلام الأنيمشن شهر فبراير لطرح 3 أفلام منها.

أول فيلم من المقرر له أن يطرح في شهر فبراير هو فيلم The Lego Movie 2: The Second Part، المقرر له أن يطرح 8 فبراير المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.



The Lego Movie 2: The Second Part

فيلم The Lego Movie 2: The Second Part من بطولة أصوات مارجوت روبي، أليسون بري، كريس برات، جونا هيل، إليزابيث بانكس، ستيفاني بياتريس، تشاننغ تيتم، نيك أوفرمان.

ويدور بعد مرور خمس سنوات بعد أن تم تخريب كل شيء، يواجه المواطنون تهديدًا جديدًا كبيرًا وهو غزاة LEGO DUPLO® من الفضاء الخارجي، محطمين كل شيء بشكل أسرع مما يمكن أن يعيد أصحاب الأرض بناءه، الفيلم من إخراج مايك ميتشل، وتريشا جام، ومن تأليف ميشيل مورجان، ودمينيك روسو.

وثانى فيلم هو Ruben Brandt, Collector، والذى من المقرر له أن يطرح يوم 15 فبراير الجارى في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن إنتاج شركة سونى.



Ruben Brandt, Collector

الفيلم يدور حول معاناة أحد المعالجين النفسيين من كوابيس عنيفة مستوحاة من الأعمال الفنية الأسطورية، وسيقوم بمساعدة أربعة من مرضاه لصوص خبراء، بسرقة الأعمال، لأنه يعتقد أنه بمجرد أن يمتلكها، ستختفي الكوابيس، وبالتالى يصبح مجرم مطلوبا يعرف باسم "جامع"، من يجرؤ على القبض عليه وعصابته؟.

فيلم Ruben Brandt, Collector من بطولة أصوات إيفان كاماراس، جابرييلا هاموري، زالان مكرانتشزي، تشابا مارتون، بول بيلانتوني، مات ديفيري، كاتالين دومبى، هنري جرانت، بيتر لينكا، ومن تأليف وإخراج ميلوراد كرستيتش.

أما عن الفيلم الثالث والأخير فهو فيلم How to Train Your Dragon: The Hidden World، الذى من المقرر له أن يطرح يوم يوم 22 فبراير 2019 في الولايات المتحدة.



How to Train Your Dragon: The Hidden World

وتدور أحداث الجزء الجديد من فيلم The Hidden World عن الوقت الذي يحقق فيه Hiccup حلمه في إنشاء يوتوبيا تنعم بالسلام، تم اكتشاف Toothless لزميله غير المرتب الذى يؤدي إلى غضب Night Nury، ويتم تصاعد الخطر في الداخل ويخضع الجميع لعهد هيكوب كرئيس للقرية، ويجب على كل من التنين والركاب اتخاذ قرارات مستحيلة لإنقاذهما.

الفيلم من بطولة أصوات تي.جي. ميلر، و كيت بلانشيت، وكريستين ويج، وكيت هارينجتون، وجونا هيل، وجاي باروخيل، وأمريكا فيريرا، ودجيمون هونسو، ومن إخراج وتأليف دين ديبلواز، الفيلم المتسوحى من سلسلة كتب التي تحمل اسم How to Train Your Dragon.