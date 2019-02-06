شريف منير ينشر صورة جديدة مع زوجته: "مشوار طويل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشر الفنان شريف منير، أحدث صورة تجمعه بزوجته، الفنانة المعتزلة لورا، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلق منير على الصورة قائلًا: "مشوار طويل .. أنا وزوجتى"، وحازت الصورة على آلاف الإعجابات وعشرات التعليقات، التي توجهت بالدعاء لهما. ويقدم الفنان شريف منير مع ابنته اسمها برنامج "أنا وبنتي" عبر قناة on e.

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