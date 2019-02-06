صورة مؤثرة.. الفنان محمد الرمضان أمام قبر والده

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة مي العيدان، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام "، صورة للفنان الكويتي محمد الرمضان، من أمام قبر والده.
وعلقت مي العيدان، على الصورة، قائلةً: "الفنان محمد الرمضان أمام قبر ابيه اليوم.. أعلم جيدًا كيف هذه اللحظات تكسر القلب والفؤاد الروح وتدمع العين.. لحظة يتوقف بعدها كل شيء فتصبح الحياة بلاطعم وبلا لون وبلا سعادة.. الموت أصعب دروس الحياة للميت و الحي".
يُذكر أن إبراهيم عبد الوهاب رمضان والد الفنان الشاب محمد رمضان، توفاه الله أمس.
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