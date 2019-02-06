شكرا لقرائتكم خبر عن مها أحمد تنضم لـ" كل ده كان ليه " ورانيا محمود ياسين تعتذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة مها أحمد لمسرحية " كل ده كان ليه " لتقف على خشبة المسرح القومي مع المخرج عاصم نجاتي الذي رشحها للبطولة بعد اعتذار رانيا محمود ياسين لانشغالها بتصوير مسلسل " فالانتينو " مع الفنان الكبير عادل امام .

مسرحية "كل ده كان ليه" تأليف محمد بغدادي وبطولة أحمد سلامة ومحمد رضوان، والديكور والأزياء لصبحى السيد، والموسيقى والألحان للمايسترو على سعد، وغناء مروة ناجى، واستعراضات محمد عبد الصبور.



مخرج ومؤلف وابطال مسرحية كل ده كان ليه يحتفلون بمها احمد

العمل المسرحي كان له اسم مبدئي "يعيش أهل بلدى" لكن تم تغييره لـ "كل ده كان ليه" وهو فانتازيا غنائية استعراضية تنتمي لمسرح الكوميديا السوداء .