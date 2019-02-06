شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفو " اللعبة " لشيكو وهشام ماجد ينتهون من كتابة أول 21 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مؤلفو مسلسل "اللعبة" للفنانان شيكو وهشام ماجد، من كتابة 21 حلقة، والذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى للعرض فى شهر رمضان المقبل.

مسلسل "اللعبة"، من بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ومى كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.

يذكر أن آخر أعمال شيكو وهشام ماجد مسلسل "خلصانة بشياكة" الذى عرض عام 2017، من بطولة أحمد مكي، أوس أوس، ويزو، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، انتصار، ملك قورة، وآخرون، إخراج هشام فتحى.