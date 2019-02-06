بهذه الطريقة.. سارة درزاوي تهنئ والدتها بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشرت الفنانة سارة درزاوي، إحدى أبطال مسرح مصر، صورة لها مع والدتها، بمناسبة عيد ميلادها.

وقالت درزاوي: "أمي .. ثم أمي لحد آخر يوم في عمري.. كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي .. ربنا يباركلنا في عمرك ويقدرنا نفرحك دايما".

يذكر أن "مسرح مصر" تعرض حاليًا الموسم الرابع بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي من بطولة على ربيع، محمد عبدالرحمن، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أسامة "أوس أوس، كريم عفيفى، دينا محسن" ويزو"، إسراء عبد الفتاح، سارة درزاوى، إبرام سمير، حامد محمد، بيشوى طاهر، محمد توب، وغيرهم.