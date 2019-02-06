محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
أبدت الفنانة السورية أصالة نصري، إعجابها بأغنية "م البداية" للفنان محمد حماقي، وهي أحد أغاني ألبومه الجديد "كل يوم من ده".
ونشرت أصالة، فيديو من داخل منزلها بينما تستمع إلى الأغنية، وكتبت: "مو معقول شو حلوة أغنية حماقي غنا روعه مُتقن حسّاس وكلام ولحن خيالي والتّوزيع مو طبيعي قدّ ما بيحبس النّفس، ألّف مبروك ويسلم صوتك وحرصك على تقديم الجديد الحسّاس والمُبهر".
وطرح حماقي نهاية الشهر الماضي الألبوم الذي يضم 20 أغنية، وحققت "م البداية" أكثر من 7.5 مليون مشاهدة.
الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي.
وكانت أصالة، قد كشفت عن اسم واحدة من أغاني ألبومها الجديد، وهي "نكتة بايخة"، التي تحدت فيها نفسها، حسب تعبيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| بسبب هذه الأغنية.. أصالة توجه رسالة لـ محمد حماقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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