شاهد.. إطلاق أول قمر صناعي سعودي للاتصالات من قاعدة فرنسية

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 فبراير 2019 05:28 صباحاً -

أعلنت اليوم المملكة العربية السعودية -ممثلة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية- إطلاق القمر السعودي الأول للاتصالات (SGS-1) بنجاح من مركز غويانا الفرنسي للفضاء على متن الصاروخ “أريان 5″، الذي وقَّع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على القطعة الأخيرة له بعبارة “فوق هام السُّحب”.

ويعد القمر السعودي للاتصالات أول قمر للاتصالات الفضائية مملوكٌ بالكامل للمملكة، وسيتم تشغيله والتحكم فيه من خلال محطات أرضية في السعودية.

ويوفر القمر تطبيقات متعددة تشمل اتصالات النطاق العريض والاتصالات الآمنة وتوفير الاتصالات للمناطق شبه النائية والمناطق المنكوبة.

وتسعى السعودية من خلاله إلى المساهمة في تطوير الموارد البشرية الوطنية بخلق فرص عمل في صناعة الأقمار الصناعية.